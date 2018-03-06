Грузия ужесточает процедуру смены фамилии

06.03.2018 11:17 «В Грузии ужесточается процедура смены фамилии, что согласовано с Евросоюзом и странами — членами ЕС», — заявил премьер — министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Как отметил премьер — министр, с точки зрения визалиберализации появились определенные проблемы и вызовы, для преодоления которых был подготовлен комплексный план.



«Сегодня мы представляем план очень важных изменений. Как вы знаете, что с точки зрения визалиберализации возникли определенные проблемы и вызовы. Мы разработали комплексный план, об этом был публичный разговор, коммуникация с представителями дипкорпуса. Одними из изменений данного комплексного плана являются поправки предложенные министерством юстиции, которые усложняют процедуру смены фамилии. К сожалению, это будет применено в отношении наших сограждан, которые несколько раз пытались попасть на территорию Шенгенской зоны под разными фамилиями и к сожалению, совершают преступления», — заявил Георгий Квирикашвили.















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