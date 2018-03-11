Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Азербайджан

11.03.2018 22:06 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили завтра посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику. Официальная церемония встречи пройдет в Бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева.



По информации пресс-службы администрации правительства, встречу с глазу на глаз с премьер-министром Грузии во дворце «Загульба» проведет президент Азербайджана Ильхам Алиев.



В кабинете министров Азербайджанской Республики Георгий Квирикашвили встретится с азербайджанским коллегой Артуром Расизаде, после чего при участии членов правительств двух стран состоится встреча в расширенном составе.



В делегацию Грузии, возглавляемую премьер-министром, входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр финансов Мамука Бахтадзе, вице-спикер парламента, председатель парламентской группы дружбы с Азербайджаном Звиад Дзидзигури и советник премьер-министра по вопросам внешних отношений Тедо Джапаридзе.















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