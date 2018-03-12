МИД России сделал очередное циничное заявление на призыв Грузии к конструктивизму

12.03.2018 22:33 В МИД России ответили на заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, в котором глава правительства Грузии призывал Россию сыграть конструктивную роль в налаживании прямого диалога с абхазами и осетинами. Квирикашвили также призвал Россию сыграть конструктивную роль в передаче грузинской стороне тела погибшего от рук цхинвальских сепаратистов гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Глава правительства Грузии также призвал Россию к повышению уровня формата Женевских переговоров до уровня министров и выразил готовность лично принять участие в них.



Было бы удивительно, если бы Россия на конструктивные предложения официального Тбилиси не ответила со свойственным ей цинизмом. В сообщении МИД России говорится, что Россия, "как и прежде, заинтересована в оздоровлении отношений с соседней Грузией и готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси", правда, уже давно не секрет, что путь, по которому Россия предлагает идти Тбилиси противоречит как международным нормам, так и здравому смыслу.



МИД России заявляет, что упоминание премьер-министром стремления к прогрессу на Женевских дискуссиях "внушает надежду на конструктивность грузинской стороны в ходе следующего раунда в конце марта". Можем быть уверены, что после очередного раунда Москва снова заявит о недостаточном конструктивизме Тбилиси, и все дело будет заключаться в нежелании Москвы признавать себя стороной конфликта и подписывать с Грузией договор о ненападении, склоняя Тбилиси к подписанию такого договора с фиктивными марионеточными режимами Абхазии и Цхинвали.



МИД России в своем заявлении также приветствует "декларируемое стремление к прямому диалогу с Абхазией и Южной Осетией". Довольно тонкая работа - премьер-министр Грузии совершенно не имел в виду прямой диалог с Абхазией и "Южной Осетией" как с равными субъектами, или сторонами, имеющими какой-либо правовой статус. У этих регионов, согласно международному праву, имеется единственный статус - оккупированных регионов Грузии, и разговор с ними может вестись как со сторонами конфликта, как ведут переговоры с сепаратистскими и террористическими группировками. Но в Москве видят это по-другому, декларируя желание представить сепаратистов, которых они же и взрастили и поддерживают, как самостоятельных, независимых субъектов. МИД России полагает, что "именно таков единственный реальный путь к урегулированию волнующих Грузию вопросов", при этом не упустил попытку еще раз заявить, что Москва якобы не имеет никакого отношения к вышеуказанным конфликтам, назвав отношения Тбилиси с сепаратистами "выходящими за рамки двусторонней российско-грузинской повестки".



Что касается передачи тела гражданина Грузии, погибшего в Цхинвали от рук осетинских бандитов, Москва лишь цинично выразила сожаление о случившемся.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

