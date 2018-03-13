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В Грузии живут 40 тысяч иммигрантов из России


13.03.2018   20:06
По данным на конец 2017 года, в Грузии живут 80 тысяч мигрантов из разных стран мира – половина из них россияне.

Согласно данным на сайте американской организации Pew Research Center, Россия занимает первое место среди стран, откуда мигранты приезжают жить в Грузию. Всего в разных странах мира живут 10,64 миллиона россиян.

На втором и третьем месте по количеству иммигрантов в Грузию — Армения и Украина. Из этих стран в Грузию приехали жить по 10 тысяч человек.

Менее 10 тысяч человек, но более одной тысячи в Грузии иммигрантов из Азербайджана, Казахстана и Беларуси.

Согласно данным организации, менее 1 тысячи иммигрантов приехали в Грузию из Узбекистана, Германии, Молдовы, Турции, Киргизстана, Болгарии, Румынии, Литвы, Латвии, Туркменистана, Польши, Греции и других стран.

В разных странах мира, по данным на конец 2017 года, живут 840 тысяч мигрантов из Грузии. Большинство эмигрировало в Россию – 450 тысяч человек. На втором месте Греция, куда уехали 80 тысяч граждан Грузии, а на третьем — Украина (70 тысяч).






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