В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси избирательный участок не открывался

18.03.2018 15:38 В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси избирательный участок в связи с выборами президента РФ не открывался.



Как сообщают в Министерстве иностранных дел Грузии, ввиду отсутствия дипломатических отношений между двумя странами, на контролируемой центральными властями Грузии территории избирательный участок в связи с выборами президента РФ не открывается.



В связи с выборами президента РФ избирательный участки открыты в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвали. По этому поводу МИД Грузии позднее распространит заявление.

Напомним, что сегодня в России проходят выборы президента страны.















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