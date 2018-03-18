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В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси избирательный участок не открывался


18.03.2018   15:38
В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси избирательный участок в связи с выборами президента РФ не открывался.

Как сообщают в Министерстве иностранных дел Грузии, ввиду отсутствия дипломатических отношений между двумя странами, на контролируемой центральными властями Грузии территории избирательный участок в связи с выборами президента РФ не открывается.

В связи с выборами президента РФ избирательный участки открыты в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвали. По этому поводу МИД Грузии позднее распространит заявление.
Напомним, что сегодня в России проходят выборы президента страны.






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