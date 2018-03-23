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Президент Беларуси встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II


23.03.2018   11:54
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии, Архиепископом Мцхетским и Тбилисским, Митрополитом Пицунды и Цхум-Абхазети Илией II, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что на всю жизнь запомнил слова Илии II, сказанные во время прошлого приезда главы государства в Грузию: "Как же долго мы вас ждали здесь".

"Я это помню и очень ценю то, что вы всегда находите время встретиться со мной здесь. А я вам обещаю, что буду постоянно приезжать в ваш прекрасный город и страну. И если будет на то Божья воля и ваша, я обязательно буду встречаться с вами. Для меня это большая радость и ценность. Вы очень уважаемый человек не только в Грузии, но и во всем православном мире, и не только", - сказал глава государства.






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