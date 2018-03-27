За год безвизового режима страны ЕС посетили более 190 тысяч граждан Грузии

27.03.2018 16:03 В течение 1 года действия безвизового режима 192 453 гражданина Грузии осуществили 258 663 визита в страны Евросоюза / Шенгенской зоны, в пересечении границы отказано 1001 человеку, - об этом замминистра ВД Грузии Нино Джавахадзе сообщила на объединенном заседании комитетов по внешним связям и интеграции с Европой.



Что касается количества людей, нарушивших сроки пребывания в ЕС, по словам Джавахадзе, этих данных, по определенным причинам, у МВД нет.



По словам Нино Джавахадзе, ведется работа, согласно которой, к осени должен уменьшиться показатель запросов граждан Грузии об убежище в странах Евросоюза.



«Теми мероприятиями, которые мы проводим, думаем, до осени будет возможно изменить тенденцию просьб об убежище к уменьшению. Речь не идет о том, что никто больше не поедет и не попросит убежища, но месяц от месяца эта тенденция должна измениться. В течение 1 года 192 453 гражданина Грузии осуществили 258 663 визита ЕС, в пересечении границы отказано 1001 человеку.



Что касается нарушения сроков, то у нас этой цифры нет. Гражданин Грузии, приезжая в Евросоюз, мог оттуда отправиться в Турцию или Мексику, либо другую страну, и там остаться. Соответственно, мы не знает точных данных нарушения сроков», - сообщила Нино Джавахадзе.















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