Грузия выдворяет сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии

29.03.2018 15:15 Грузия выдворяет сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии, — об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Грузии.



«Министерство иностранных дел Грузии осуждает факт использования химического оружия на территории Соединенного Королевства, что вызвало тяжелое повреждение здоровья трех человек и создало серьезную угрозу жизни и здоровью людей. Данное представляет серьезный вызов для общей безопасности.



Министерство выражает солидарность в отношении Соединенного Королевства, разделает позицию Объединенного Королевства и международного сообщества в связи с данным вопросом и соответственно, объявляет неприемлемой личностью сотрудника секции интересов посольства России посольства Швейцарской Конфедерации и требует, чтобы он покинул Грузию в течение 7 дней», — говорится в заявлении МИД Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

