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Грузия выдворяет сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии


29.03.2018   15:15
Грузия выдворяет сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии, — об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Грузии.

«Министерство иностранных дел Грузии осуждает факт использования химического оружия на территории Соединенного Королевства, что вызвало тяжелое повреждение здоровья трех человек и создало серьезную угрозу жизни и здоровью людей. Данное представляет серьезный вызов для общей безопасности.

Министерство выражает солидарность в отношении Соединенного Королевства, разделает позицию Объединенного Королевства и международного сообщества в связи с данным вопросом и соответственно, объявляет неприемлемой личностью сотрудника секции интересов посольства России посольства Швейцарской Конфедерации и требует, чтобы он покинул Грузию в течение 7 дней», — говорится в заявлении МИД Грузии.






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