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Посольство США приветствует решение Грузии о выдворении российского дипломата


30.03.2018   16:37
И.о. посла США в Грузии Элизабет Руд заявляет, что приветствует решение Грузии о выдворении российского дипломата.

«У действий России будет соответствующее реагирование. Мы видим это действие Грузии, как солидарность в отношении тех стран, которые выдворили российских дипломатов и это потому, что Россия осуществила нападение на гражданина и его дочери на территории Британии.

Соответственно, мы приветствуем решение Грузии о том, что она присоединилась к другим странам. В целом, 28 стран выдворили 158 сотрудников разведывательной службы и это является символом того, что они едины и для них это действие неприемлемо», — заявила Элизабет Руд.

Грузия выдворяет сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии.






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