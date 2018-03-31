Президент Грузии: На референдуме 31 марта грузинский народ выразил непоколебимую волю к восстановлению государственности

31.03.2018 15:09 «31 марта грузинский народ выразил свою непоколебимую волю к восстановлению государственности», — заявил президент Георгий Маргвелашвили в связи с проведенным референдумом по вопросу восстановления государственной независимости Грузии.



По словам президента, громадный вклад Звиада Гамсахурдиа был заложен в развитие грузинского национально — освободительного движения и восстановления государственности Грузии.



«Сегодня мы отмечаем день народного референдума по вопросу восстановления государственной независимости Грузии. Наша история на протяжении тысячелетий заключалась в стремлении восстановить государственность и независимость Грузии.



31 марта грузинский народ продемонстрировал на референдуме непоколебимую волю к восстановлению государственности.



Тогда все единогласно, вместе с абхазами и осетинами, мы четко и недвусмысленно заявили, что мы стремимся стать достойным членом современного демократического сообщества и занять место, которое принадлежит нации с одной из старейших и уникальных культур. Мы никогда не ставили эту цель под вопрос и сегодня Грузия продолжает идти, чтобы занять место в полноценной европейской семье.



Сегодня также день рождения Звиада Гамсахурдиа, первого президента независимой Грузии, которому бы исполнилось 79 лет. Звиад Гамсахурдиа внес большой вклад в развитие национально — освободительного движения Грузии и в восстановление государственности Грузии.



31 марта 1991 года, при руководстве Звиада Гамсахурдия, на основе общественного референдума по вопросу о восстановлении государственной независимости Грузии, была объявлена независимость нашей страны.



Когда основным достижением нашего государства являются демократические ценности, когда мы строим правовое государство, у нас все еще есть вопросы об обстоятельствах смерти Звиада Гамсахурдиа. Я думаю, очень важно, чтобы вопросы о смерти Звиада Гамсахурдиа не оставались без четких ответов», — говорится в заявлении президента.















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