Саакашвили: Я не буду прорывать колючую проволоку и переходить горные тропы, просто сяду на самолет и прилечу в «Борисполь»

31.03.2018 15:21 Как только в центре Киеве соберется много людей, я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в «Борисполь». Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить - просто сяду на самолет, - заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в интервью украинскому телеканалу NEWSONE.



В беседе Саакашвили также коснулся задержании депутата Надежды Савченко и раскритиковал украинское правительство.



«Что касается Савченко - они сейчас готовят одно большое дело: государственный переворот. Там будет все вместе - Савченко, Саакашвили, какие-то несуществующие деньги Курченко. Это режим, который не смог достичь успеха для украинцев в течение последних пяти лет. Они будут говорить, что ничего не достигли, потому что против них государственный переворот», - заявил Саакашвили.















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