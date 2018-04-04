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Гедеван Попхадзе покидает ряды парламентского большинства
04.04.2018 16:16
Депутат Гедеван Попхадзе покидает парламентское большинство. Об этом эксклюзивно Первому каналу заявил сам Гедеван Попхадзе.
По словам Гедевана Попхадзе, его решение об уходе связано с тем, что члены большинства поддержали на голосовании кандидатуру Нинии Какабадзе в попечительский совет ОВГ.
«Мое отношение однозначное. Это было неприемлемо и решение не должно было быть принято «Грузинской мечтой». Кандидатура Нинии Какабадзе не должна была быть поддержана, потому что те ценности, с которыми этот человек жила, находятся в прямых контрастах с тем, из-за чего избиратель нас поддержал в 2012 году. Я думаю, что в команде, которая может поддержать Нинию Какабадзе, я себя не представляю и наверное в ближайшем будущем я приму решение о выходе из «Грузинской мечты».
Я покидаю большинство. Думаю, что поддержка Какабадзе является достаточным основанием для того, чтобы я покинул ряды большинства. Я не прячусь, я злюсь. Я не вижу своего места в «Грузинской мечте», — сказал Попхадзе.
Сегодня парламент утвердил кандидатуру Нинии Какабадзе в попечительский совет Общественного вещателя. Согласно результатам голосования, 55 депутатов поддержали её кандидатуру и 12 высказались против.
Кандидатуру Нинии Какабадзе в Попечительский совет Обещственного вещателя Грузии представила «Европейская Грузия».
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