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Грузинским чиновникам запретили приобретать автомашины черного цвета
05.04.2018 10:21
Автомобили всех классов, предназначенные для госслужащих в Грузии, могут быть любого цвета, кроме черного – таковы новые официальные регуляции, касающиеся государственного автопарка.
В частности, изменения были внесены в постановление правительства «Об утверждении перераспределения государственного автопарка, классификации и закупки служебной автомашины или правила замены», которое было принято в феврале 2014 года.
В обновленной версии документа появилась запись «закупаемые автомобили всех классов могут быть любого цвета, кроме черного».
Кроме того, до 25 апреля 2018 года всем министерствам и государственным учреждениям предписано представить план по оптимизации автопарка.
При этом для госслужащих рекомендовано закупать экономичные модели автомобилей: расход топлива не должен превышать 6 литров на 100 километров.
Правительство также поручило передавать в распоряжение Службы доходов министерства финансов те автомобили, которые не подлежат ремонту, или их ремонт считается нерентабельным.
С инициативой отказаться от автомобилей черного цвета выступил в феврале премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Тогда он призвал членов правительства «оставить в прошлом эпоху черных джипов и пересесть на машины других цветов».
Следует отметить, что в январе 2018 года запрет на использование автомобилей черного цвета стал действовать и в Туркменистане. При этом там этот запрет распространяется на все машины. Ввоз автомобилей черного цвета был запрещен в Туркменистане еще в 2015 году, а теперь черные машины, принадлежащие частным лицам, даже с улицы могут отправить на штрафстоянку.
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