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В Грузии отмечают годовщину трагических событий 9 апреля 1989 года


09.04.2018   12:12
Президент и премьер-министр Грузии Георгий Маргвелашвили и Георгий Квирикашвили отдали дань памяти погибшим в результате трагических событий в центре Тбилиси 9 апреля 1989 года. Ровно 29 лет назад силы Советской армии разогнали мирную демонстрацию сторонников национально-освободительного движения.

Против участников акции протеста солдаты использовали отравляющий газ, пехотные лопатки и огнестрельное оружие. С проспекта Руставели людей вытесняла бронетехника. В ходе разгона погиб, по меньшей мере, 21 демонстрант (в том числе несколько подростков), сотни пострадали.

Спустя ровно два года после трагических событий в центре Тбилиси – 9 апреля 1991 году – в Грузии была принята Декларация государственной независимости. В годовщину разгона демонстрации по традиции люди приносят цветы к мемориалу жертвам трагедии на проспекте Руставели. Дань памяти погибшим сегодня отдали первые лица государства.

Президент Георгий Маргвелашвили назвал неоценимым вклад этих людей в деле восстановления независимости Грузии. «Сегодня мы вновь вспоминаем ту страшную ночь, когда на наших улицах убивали наших женщин и детей. Когда говорят о том, что «холодная война» завершилась мирно, я хочу всем напомнить, что, когда в Грузии шла борьба за независимость и против Советского Союза, в том числе с участием этих женщин и детей, с участием национального движения, эта война не была очень «холодной», жертвами той войны становились наши граждане», – заявил президент.

Премьер Квирикашвили, в свою очередь, заявил, что 9 апреля навсегда останется символом любви к родине, борьбы за свободу и самопожертвования. «Очень важно, что наша страна не смирилась с потерей независимости в 1921 году, и спустя много лет эти люди вновь смогли освободить страну», – заявил глава грузинского правительства.






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