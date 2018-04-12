Грузинская общественность выступает против деятельности «НТВ плюс» в Грузии

12.04.2018 13:32 Крупнейший российский медиахолдинг, российская государственная компания, «Газпром медиа» входит на телевизионный рынок Грузии. Неправительственные организации негативно оценивают вход "НТВ плюс" в Грузию на фоне усиленного антизападного наратива, и видят разные путы выхода.



On.ge предлагает позицию неправительственных организаций, работающих по вопросам антизападной пропаганды и СМИ.



Атлантический совет Грузии



Вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия считает, что вход на рынок российского средства массовой информации нанесет вред национальной безопасности Грузии.



"Российские медиа - не обычные медиа, которые мы представляем в демократическом мире. Российские медиа являются достаточно влиятельным и мощным оружием гибридной войны. Широко открывать двери такого рода российскому оружию, когда Грузия фактически находится в состоянии войны с Россией, нанесет вред национальной безопасности страны"- отметил Бату Кутелия.



По его словам, государство должно принять соответствующие политические меры, чтобы "российское оружие" не могло свободно оперировать в Грузии.



Кутелия считает, что одним из выходов является запрещение российских каналов в Грузии.



"Задачей российского медиа в Грузии является дискредитация национального консенсуса и воздействие на европейский и евроатлантический выбор. Свобода СМИ должна быть защищена, но "Газпром", и его дочерние компании не являются СМИ"- отметил Бату Кутелия.



Фонд развития СМИ



Мнение исполнительного директора Фонда развития СМИ, Тамар Кинцурашвили, отличается от мнения Бату Кутелия.



По ее словам, грузинские каналы, распространяющие на грузинском языке русский наратив, опасней российских вещателей.



"Зритель затрудняется разобраться, кто стоит за такими грузинскими каналами. Регулирующий должен внести больше ясности, в какой форме входит "НТВ плюс"- заявила изданию Тамар Кинцурашвили.



На вопрос, надо ли запретить российские каналы в Грузии, Тамар Кинцурашвили ответила, что запрещение российских и пророссийских грузинских каналов не выход.



"Главным источником получения информации для населения, за исключением поселений меньшинств, являются грузинские медиа. Не следует запрещать даже такие грузинские медиа. Власть может использовать это как рычаг, чтобы прижать критические каналы. К тому же, запрещением российских каналов можно активизировать интерес к этим каналам"- говорит Тамар Кинцурашвили.



На ее взгляд, у государства должен быть стратегический план, и оно должно своевременно и адекватно реагировать на подобные случаи.



"Больше проблемы в том, что регулирующий до сих пор не прокомментировал вопрос, чем существование этих каналов. Кремль преследует свои цели, и осуществляет данную политику. Что мы противопоставляем этой политике? Вот что интересно"- заявила Тамар Кинцурашвили.



Форум гражданского общества Восточного партнерства



Председатель национальной платформы Грузии Форума гражданского общества Восточного партнерства, Натия Купрашвили, как и Тамар Кинцурашвили, думает, что запрещение российских каналов не является выходом, и государство должно разработать стратегию информационной безопасности.



"В минувшем году зарубежные вещатели забрали у грузинских каналов до 20% аудитории. Стоит сожаления, что у государства нет стратегии информационной безопасности, и все его шаги реактивные"- заявила Натия Купрашвили On.ge



По ее словам, запрещение каналов недостаточная мера для урегулирования проблемы, и технически это невозможно.



"Следует задействовать другие механизмы. Наблюдается очень плохое положение, теряется аудитория. Происходит информационное разделение населения, и мы стоим перед серьезной опасностью. Запрещение чего-то на бумаге это всего лишь поза страуса"- пояснила Натия Купрашвили.



По ее же словам, государство не раз призывали создать рабочую группу, которая будет работать над стратегией информационной безопасности, но безрезультатно.

















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