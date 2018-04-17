Квирикашвили поздравил Сержа Саргсяна с избранием на пост премьера Армении

17.04.2018 18:56 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Сержа Саргсяна с избранием на пост премьер-министра Армении.



«Я поздравляю своего дорогого друга Сержа Саргсяна с избранием премьер-министром Армении. Уверен, что дружба между нашими народами и сотрудничество между нашими странами еще более углубятся и укрепятся», — сказано в поздравлении премьер-министр Грузии, которое опубликовано на его странице в Twitter.



Парламент Армении — Национальный совет сегодня избрал Сержа Саргсяна пост премьер-министра страны. Его кандидатуру поддержали 76 депутатов, 17 проголосовали против.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

