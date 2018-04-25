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И.о. премьера Армении предложил президенту распустить парламент и провести внеочередные выборы


25.04.2018   12:08
И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян предложил президенту республики Армену Саркисяну пути выхода из политического кризиса, в том числе, роспуск парламента и проведение внеочередных выборов. Об этом говорится в заявлении Карапетяна.

«Обращаюсь к президенту Армении по организации встречи в избранном им формате с участием широкого спектра парламентских и внепарламентских сил для обсуждения создавшейся внутриполитической ситуации и возможных путей ее решения вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов", - заявил Карапетян, добавив, что обеспокоен создавшейся ситуацией и, будучи главой исполнительной власти, имеет обязательства по обеспечению нормального ритма страны.

На заседании кабмина Карен Карапетян заявил, что сегодня должна была состояться встреча с лидером оппозиции Николом Пашиняном для обсуждения создавшейся ситуации и поиска решений, однако она не состоится, так как Пашинян односторонне выдвинул новые требования, в частности, по формату и повестке встречи.






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