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ГПЦ поддерживают идею об уголовном преследовании за «оскорбление религиозных чувств»


25.04.2018   18:51
Патриархия Грузии поддержит принятие законопроекта, которым оскорбление религиозных чувств будет уголовно наказуемым – заявил секретарь патриарха, протоиерей Микаэль Ботковели.

"Мы поддержим законопроект, которым оскорбление религиозных чувств будет наказуемым. Предположительно, мы встретимся с авторами идеи, и поговорим о деталях. У нас есть общее представление, что во многих странах Европы внедрено использование такого закона в практике"- заявил отец Микаэль.

Согласно законодательной инициативе члена фракции "Патриотов Грузии" Эмзара Квициани, оскорбление религиозного чувства становится действием, наказуемым в уголовном порядке. Парламентский комитет по защите прав человека поддержал проект на уровне идеи. Решено, что будет создана рабочая группа, в рамках которой проект будет переработан.







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