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В каком случае откажут гражданам Грузии в пересечении границы - законопроект в парламенте


25.04.2018   21:00
Основания отказа для граждан Грузии в пересечении границы Грузии могут быть расширены. Изменение предусмотрено законопроектом "О порядке выезда из Грузии, и въезда в Грузию граждан Грузии".

Согласно законопроекту, если на пограничном пункте Грузии будет установлено, что гражданин Грузии едет в страну пространства ЕС/Шенген, с которой у Грузии режим безвизового передвижения, ему может быть отказано в пересечении границы Грузии, если у него нет:

Биометрического паспорта, выданного в течение последних 10 лет, и срок действия которого не меньше 3 месяцев ко дню возвращения в Грузию; Обратного билета; Действующей брони гостиницы/жилой квартиры, или какого-либо иного подтверждающего документа и адреса, или адреса принимающего, легально проживающего на территории страны пространства ЕС/Шенген. Пассажирской страховки; Документа, подтверждающего финансовое обеспечение поездки.

По пояснению инициаторов законопроекта, принятие проекта преследует целью усиление превентивного механизма в рамках существующих ресурсов, чтобы сократить утечку в пространство ЕС/Шенген граждан Грузии, которые недобросовестно используют возможность безвизовой поездки.

Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства Арчил Талаквадзе, Эка Беселия, Мамука Мдинарадзе, Георгий Вольски, Кахабер Кучава, Отар Данелия, Георгий Хатидзе, и Звиад Квачантирадзе.







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