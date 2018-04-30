Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии оппозициия создает новое движение


30.04.2018   12:48
Лидеры нескольких оппозиционных партий, прибывшие в понедельник в Тбилиси из Амстердама, где встречались с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили, заявляют, что смогли договориться о создании нового оппозиционного движения под названием - "Открытая платформа".

"Все здравомыслящие граждане убеждены, что нынешнюю власть надо менять. Для выполнения этой цели необходимо объединение всей оппозиции. Уверен, что вместе с Саакашвили мы положили начало этому объединению", - заявил в понедельник, прибывший из Амстердама один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

По его словам, у созданного движения "Открытая платформа" первоочередной задачей является выдвижение единого кандидата от оппозиции на предстоящих осенью президентских выборах в Грузии.

Накануне в Амстердаме М.Саакашвили заявил журналистам, что исключает выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах в Грузии.

"Я не претендую ни на какие должности в Грузии, для меня важно избавить грузинский народ от олигархического правления и продолжить демократический путь развития государства", - сказал М.Саакашвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Kuwait Airways начинает выполнение рейсов на Тбилиси
«Билайн» оштрафовали на 270 тысяч долларов ვ Грузии
Экспорт грузинского вина в Великобританию возрос на 98%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европейская школа Восточного партнерства организует летний лагерь в Грузии
АРФД предлагает до 1 мая достичь политического согласия вокруг единого кандидата в премьеры Армении
Депутаты Госдумы России в Ереване провела встречу со спикером парламента Армении Ара Баблояном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна