В Грузии оппозициия создает новое движение

30.04.2018 12:48 Лидеры нескольких оппозиционных партий, прибывшие в понедельник в Тбилиси из Амстердама, где встречались с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили, заявляют, что смогли договориться о создании нового оппозиционного движения под названием - "Открытая платформа".



"Все здравомыслящие граждане убеждены, что нынешнюю власть надо менять. Для выполнения этой цели необходимо объединение всей оппозиции. Уверен, что вместе с Саакашвили мы положили начало этому объединению", - заявил в понедельник, прибывший из Амстердама один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.



По его словам, у созданного движения "Открытая платформа" первоочередной задачей является выдвижение единого кандидата от оппозиции на предстоящих осенью президентских выборах в Грузии.



Накануне в Амстердаме М.Саакашвили заявил журналистам, что исключает выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах в Грузии.



"Я не претендую ни на какие должности в Грузии, для меня важно избавить грузинский народ от олигархического правления и продолжить демократический путь развития государства", - сказал М.Саакашвили.

















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