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Палата общин Великобритании приняла «поправку Магнитского»
02.05.2018 09:08
Депутаты британской палаты общин приняли «поправку Магнитского», вводящую санкции подобно американскому закону от 2012 года в отношении предполагаемых виновников гибели российского аудитора Сергея Магнитского.
Проект закона был принят без голосования: правящие Консервативная партия и оппозиция в лице лейбористов поддержали его заранее, пишет ТАСС.
Замглавы МИД Алан Данкан в своем комментарии заявил, что настал «важный момент для защиты прав человека, которую Великобритания с гордостью демонстрирует».
Если закон примет палата лордов и подпишет королева Великобритании, страна сможет блокировать активы лиц, причастных к коррупции. Фигурантам «поправки Магнитского» могут отказать во въезде в королевство.
Документ обязывает Каймановы и Британские Виргинские острова, а также другие заморские территории, до конца 2020 года назвать имена истинных владельцев офшорных компаний. Поправка, как передает Reuters, направлена против российских олигархов.
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