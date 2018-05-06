Саакашвили поздравил Грузию с годовщиной аджарской революции

06.05.2018 17:46 Третий президент Грузии и основатель партии «Единое национальное движение» Михеил Саакашвили опубликовал видеообращение, в котором поздравил жителей Аджарии с годовщиной революции.

Саакашвили отметил, что 6 мая является важной датой не только для Аджарии, но и для всей Грузии, поскольку произошедшие 14 лет назад события стали шагом к объединению страны.



«6 мая 2004 года в Аджарии завершилось феодальное правление, завершились сепаратистские выступления и был предпринят важнейший шаг к объединению Грузии. Все это сделали сами аджарцы, все это сделал обычный, но очень особенный народ, и я безгранично благодарен вам. Это ваш праздник и праздник всей Грузии», — сказал Саакашвили.



Саакашвили, который был выслан с территории Украины, в настоящее время находится в Голландии. В своем обращении, записанном на фоне амстердамских каналов, он отметил, что был бы рад поздравить жителей Аджарии с годовщиной революции с Батумского бульвара.



Политик также напомнил о проектах, которые были начаты в Аджарии в годы его президентства и остановлены, после прихода к власти в 2012 году коалиции «Грузинская мечта». В частности, это Американский технологический университет в Батуми, который, по словам Саакашвили, «стал бы лучшим высшим образовательным учреждением во всей Восточной Европе», а также проект по строительству жилья для социально незащищенных лиц.



«Мы справимся со всем этим. Мы завершим феодальное правление в Тбилиси, также как завершили в Аджарии. Мы вернем Грузию на путь развития, мы поставим точку на правлении ростовщичества, мы выведем людей из нужды, мы также вернем темпы развитию туризма», — заявил он.



6 мая 2004 года на фоне многотысячных акций протеста Грузию покинул экс-глава Аджарии Аслан Абашидзе, который управлял автономией с 1991 года.



Отношения Абашидзе с Тбилиси никогда нельзя было назвать безоблачными. После того, как в 2003 году в Грузии произошла «революции роз», и ушел в отставку президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, Абашидзе разорвал абсолютно все связи с центром, вступив в конфронтацию с правительством Михеила Саакашвили.



В 2004 году, стремясь сохранить власть, Абашидзе объявил в автономной республике мобилизацию, была разобрана железная дорога, а также взорваны автомобильные мосты, которые связывали Аджарию с остальной Грузией.



2 мая 2004 года президент Саакашвили предъявил Абашидзе ультиматум – за 10 дней разоружить незаконные формирования. Еще через два дня в Аджарии начались акции протеста против Абашидзе. 5 мая Саакашвили объявил по телевидению об установлении в Аджарии своего прямого правления и пообещал Абашидзе гарантии безопасности, если тот уйдет в отставку.



После переговоров с участием России Аслан Абашидзе 6 мая покинул Батуми и Грузию на самолете секретаря Совбеза России Игоря Иванова.



В марте 2006 года против Абашидзе в Грузии было выдвинуто обвинение в преднамеренном убийстве в 1991 году заместителя председателя парламента Аджарии Нодара Имнадзе. 22 января 2007 года Батумский городской суд заочно приговорил Аслана Абашидзе к 15 годам лишения свободы и выплате в бюджет Грузии около $60 млн. Он также был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.



После смены власти в Грузии в 2012 году дело Аслана Абашидзе решено было расследовать заново. Расследование завершилось спустя год, и в августе 2016-го в Батуми Абашидзе заочно был приговорен к 15 годам тюрьмы.



До настоящего времени 79-летний Абашидзе проживает в Москве.















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