Полиция провела спецоперацию в ночных клубах Тбилиси

12.05.2018 11:57 Восемь реализаторов наркотиков были задержаны в результате спецопераций, проведенных сегодня ночью в тбилисских ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery, сообщили в пресс-службе МВД.



«МВД в течение трех месяцев проводило интенсивные оперативно-розыскные и следственные действия в расположенных в Тбилиси клубах Bassiani и Cafe Gallery для выявления фактов продажи в них наркотических средств», — заявили в ведомстве.



Как отмечают в ведомстве, «соответственные следственные мероприятия» были проведены на основании решения суда.



Спецоперации в ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery начались после полуночи. По словам посетителей, сотрудники МВД действовали очень жестко: заламывали гостям руки, отнимали личные вещи и мобильные телефоны, требуя при этом покинуть помещения.



Чтобы опротестовать действия МВД у обоих клубов — на проспектах Церетели и Руставели, собрались сотни людей. Время от времени ситуация обострялась. Между участниками стихийной акции и полицией происходили стычки. Несколько человек были задержаны в административном порядке за неподчинение и сопротивление сотрудникам МВД. Среди задержанных оказался один из основателей клуба Bassiani Звиад Гелбахиани. Патрульная полиция не смогла вывезти его с территории и доставить в отделение, поскольку сотни человек препятствовали этому.



К клубу Bassiani некоторое время назад были стянуты дополнительные наряды полиции, которые пытаются помешать участникам акции перекрыть автомобильную дорогу.



Владельцы и посетители обоих клубов заявляют, что власти Грузии допустили «фатальную ошибку», проведя спецоперацию. Они уже сообщили, что ответом на сегодняшние события станут многотысячные акции протеста.



В настоящее время Bassiani и Cafe Gallery оцеплены по периметру. Внутри заведений продолжаются следственные мероприятия. На месте мобилизованы бригады скорой медицинской помощи.















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