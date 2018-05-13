Каладзе призвал молодежь вместе бороться с наркореализаторами

13.05.2018 12:23 Мэр Тбилиси Каха Каладзе предложил молодежи, протестующей против полицейских рейдов в столичных ночных клубах, «вместе выйти на боле боя и бороться с наркотрафиком и реализаторами наркотиков».

Каладзе стал первым представителем правящей партии «Грузинская мечта», который решился сделать заявление в связи со спецоперациями в клубах Bassiani и Cafe Gallery. Спустя почти сутки после рейдов, за которыми последовали протестные акции, мэр Тбилиси обратился к участникам митингов из офиса «Грузинской мечты».



«Никто не предлагает вам проводить товарищеский матч… Я предлагаю всем вам, мои сестры и братья, вместе выйти на боле боя и бороться с наркотрафиком и реализаторами наркотиков. Все это наносит серьезный удар по клубной музыке, затрагивает конкретных молодых людей. Мы теряем детей, братьев, сестер, наших сограждан. Я уверен, что вместе с молодежью, которая вышла сегодня, мы сможем бороться и победить наркореализаторов», — заявил Каладзе.



Здесь же он добавил, что сегодняшнее требование активистов общественного движения «Белый шум» об отставке премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили «было сделано на эмоциональном фоне».



Каладзе активно продвигает свой проект по развитию ночной экономики Тбилиси. Мэр обещает превратить грузинскую столицу «в город, который живет в режиме 24/7», используя опыт Нью-Йорка, Парижа, Барселоны, Берлина и Лондона.



Каладзе не считает, что вчерашняя спецоперация как-то может повлиять на его амбициозные планы, либо навредить тбилисской клубной сцене.



«Идут спекуляции, что это удар по ночной экономике, развитию экономики, с чем я не соглашусь. Не соглашусь я и с разговорами о том, что это удар по клубной музыке и этому полю. С полной ответственностью я заявляю, что ночная экономика обязательно будет развиваться, и клубная сцена, которая является успешной, обязательно будет усилена. С моей стороны будет максимальное содействие и поддержка», — заявил он.



Отвечая на вопрос журналиста, считает ли Каладзе приемлемым вторжение спецназа в клуб, заполненный посетителями, Каладзе ответил, что «форма может быть предметом полемики».



Вместе с тем Каладзе сообщил, что из восьми задержанных наркореализаторов, к этому времени двое уже освобождены. Он уточнил, что в заключении остаются шестеро задержанных.



Напомним, пару часов назад активисты общественного движения «Белый шум» призвали премьера Квирикашвили выступить со специальным заявлением в связи полицейскими рейдами.



На основании решения суда в двух популярных ночных клубах Тбилиси — Bassiani и Cafe Gallery, минувшей ночью были проведены обыски — в результате рейдов сотрудники МВД задержали восемь человек по обвинению в продаже наркотиков.



Протестуя против действий полиции, посетители клубов устроили стихийные акции в центре города. По предварительной информации, за неподчинение полиции и хулиганство вместе с ним в изоляторы временного содержания были доставлены около 70 человек. Задержанные обвиняют полицию и спецназ в «превышении силы». Сегодня днем протесты возобновились – у здания парламента в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек.



В МВД опровергают заявления о превышении полномочий, утверждая, что сотрудники ведомства в ходе спецопераций действовали в рамках закона. В министерстве сегодня также заявили, что «поддерживают развитие клубной культуры в Грузии, но в то же время объявляют непримиримую борьбу сбыту наркотических средств».



"Новости-Грузия"











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