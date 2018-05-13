Премьер-министр Грузии сделал обращение к участникам акций протеста

13.05.2018 22:49 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел чрезвычайный брифинг, в ходе которого призвал все стороны к единству, а правоохранительные органы — к усилению мер безопасности.



В эти минуты у здания парламента на проспекте Руставели проходит сразу три протестных акции. Мобилизовано беспрецедентное количество полиции и спецназ, на месте установлены водяные пушки.



«Я хочу откликнуться на события, происходившие в течение двух последних дней в Тбилиси. Со вчерашнего утра в нашей команде шло рассмотрение тех тем, на которые сегодня и вчера на улице так эмоционально говорили наша молодежь, наши дети. Вечером Каха Каладзе от имени нашей команды сделал заявление, в котором четко была выражена наша позиция в связи с сегодняшними актуальными вопросами и призвал всех, нашу молодежь, наше общество к объединению против того тяжелейшего преступления, которое называется реализацией наркотиков, жертвой которых в последнее время стала жизнь не одного молодого человека», — заявил Квирикашвили.



Премьер подчеркнул, что в прошлом он неоднократно говорил, что у государства в отношении наркореализиторов будет строгая позиция, а к наркопотребителям – гуманная.



«Хочу еще раз обратиться к вам мои дети, мои друзья наша дорогая молодежь. Вы — поколение будущего, наш завтрашний день. Лично я являюсь гарантом того, что сегодня в нашей стране свободе вашего слова и выражения не грозит опасность. Именно это является тем огромным завоеванием, которым наша власть, каждый из нас абсолютно справедливо гордится и, конечно, в первую очередь — это достижение каждого из вас», — отметил он.

Квирикашвили отметил работу сотрудников МВД, которые на протяжении всего сегодняшнего дня обеспечивали порядок в месте проведения митингов. По мнению премьера, последние часы еще раз доказали всем, что обеспечение и защита свободы слова – главный приоритет государства.



«Полиция, правоохранительные ведомства делают абсолютно все для того, чтобы молодежь смогла выразить свои идеи. На фоне, когда государство не жалеет сил для защиты этих важнейших прав человека, категорически неприемлемо и недопустимо какое-либо противостояние, а также попытки раскола общества. Призываю правоохранительные органы максимально усилить мероприятия безопасности с целью превенции любого возможного противостояния. Еще раз повторяю, каждая сторона, любой человек имеет право свободно выразить собственную мысль, однако во время выражения своих идей недопустимо противостояние, этого мы ни в коем случае не допустим», — подчеркнул Квирикашвили.



Он снова призвал стороны сохранить единство вокруг единой цели – «цели, которая называется завтрашним днем страны, заботой о молодежи, о будущем поколении».



«Не допустим ненависти из-за разных взглядов. Объединимся для защиты жизни людей и будущего нашей страны», — заключил премьер.



На проспекте Руставели сегодня собрались сторонники и активисты движения «Белый шум», которые начали протестовать после спецоперации в ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery. Активисты уже второй день требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, главы МВД Грузии Георгия Гахария и реформы наркополитики, которую в «Белом шуме» считают репрессивной.



К зданию парламента на протяжении всего дня через полицейские кордоны пытаются прорваться участники двух контракций, которые организовали неонацистская группа «Национальное единство Грузии» и организация «Молодой национальный альянс».















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