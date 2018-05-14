Глава МВД обещал конкретные результаты в плане пересмотра наркополитики

14.05.2018 09:16 Министр внутренних дел Георгий Гахария представил участникам акции на проспекте Руставели обещания, в том числе, в плане пересмотра наркополитики.



«Наша общая задача, чтобы сегодняшний вечер завершился мирно. Вы знаете, что уже второй день ваша свобода выражения здесь, на этой площади никем не ограничивается. Кроме того, вы знаете, что каждый полицейский и вчера, и сегодня заботился о вашей безопасности. Для того, чтобы всем нам достичь нашей цели, которая заключается в том, чтобы вместе найти выход из довольно сложных задач, стоящих перед нами, мы должны перейти в рабочий режим. Со своей стороны обещаю вам, что завтра в 10:00 вместе с вашими представителями я подробно обсужу произошедшее в пятницу. Права каждого человека, по которому согласимся, что права были нарушены, будут восстановлены. Я также обещаю, что мы достигнем конкретных результатов в плане наркополитики», - сказал Георгий Гахария.



Напомним, что вчера проходили две акции. Одна акция протеста против проведенной МВД спецоперации в ночных клубах, и друга - контракция, направленная на запрет всех наркотиков и задержание наркореализаторов. Акции были разделены кордоном полиции.















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