обахидзе: Связанный с наркополитикой законопроект будет подготовлен в ближайший двухнедельный срок

14.05.2018 12:52 Связанный с наркополитикой законопроект будет подготовлен в ближайший двухнедельный срок, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его же словам, сейчас главная задача заключается в том, чтобы до конца текущей сессии, т.е. до конца июня принятие связанного с наркополитикой проекта уже завершилось.



Как заявил Кобахидзе, определенные заявления в связи с тем, в какие сроки будет подготовлен и принят законопроект, уже сделаны.



«Мы уже сделали определенные заявления в связи с тем, в какие сроки будет подготовлен соответствующий законопроект и в какие сроки будет принят этот законопроект, который связан с наркополитикой. Наша задача заключается в том, чтобы до конца текущей сессии, т.е. до конца июня уже завершилось принятие этого законопроекта. Это означает то, что в ближайший двухнедельный срок должен быть подготовлен соответствующий законопроект», - заявил председатель парламента Грузии.



Что касается существующей в правящей команде разницы во мнениях, Ираклий Кобахидзе заявил, что внутри большинства начнется активная работа по согласованию соображений и относительно принципов правящая команда должна прийти к согласию в течение ближайших двух недель.















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