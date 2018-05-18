|
Суд в Украине отложил слушание о гражданстве Саакашвили на неопределенный срок
18.05.2018 23:13
Кассационный суд в составе Верховного суда на неопределенный срок отложил слушание дела в отношении украинского гражданства Михеила Саакашвили.
Соответствующее решение было принято на заседании 18 мая во время рассмотрения иска Саакашвили, сообщает пресс-служба партии "Движение новых сил".
"Верховный суд истребует оригиналы документов с подписью М.Саакашвили для проведения экспертизы... Сейчас суд отложил слушание на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
Как сообщал Укринформ, Кассационный административный суд в составе Верховного суда 11 мая решил назначить экспертизу подписи экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на заявлении о получении гражданства.
Ранее адвокаты Саакашвили заявляли о подделке этого заявления. По их утверждению, в оригинале Саакашвили указывал, что против него в Грузии ведется преследование и открытые уголовные дела. В имеющемся же документе этот факт отсутствует.
В июле 2017 года Саакашвили указом Президента был лишен украинского гражданства.
10 сентября 2017 года Саакашвили попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничного контроля. В сентябре суд признал его виновным в незаконном пересечении границы Украины. Кроме того, суд отказал Саакашвили в исковых требованиях в Государственную миграционную службу в признании его беженцем.
12 февраля 2018 года военнослужащие Госпогранслужбы и представители Государственной миграционной службы задержали Саакашвили в Киеве и выдворили в Польшу как лицо, которое незаконно прибыло из территории этой страны 10 сентября 2017 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна