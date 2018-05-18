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Суд в Украине отложил слушание о гражданстве Саакашвили на неопределенный срок


18.05.2018   23:13
Кассационный суд в составе Верховного суда на неопределенный срок отложил слушание дела в отношении украинского гражданства Михеила Саакашвили.

Соответствующее решение было принято на заседании 18 мая во время рассмотрения иска Саакашвили, сообщает пресс-служба партии "Движение новых сил".

"Верховный суд истребует оригиналы документов с подписью М.Саакашвили для проведения экспертизы... Сейчас суд отложил слушание на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, Кассационный административный суд в составе Верховного суда 11 мая решил назначить экспертизу подписи экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на заявлении о получении гражданства.

Ранее адвокаты Саакашвили заявляли о подделке этого заявления. По их утверждению, в оригинале Саакашвили указывал, что против него в Грузии ведется преследование и открытые уголовные дела. В имеющемся же документе этот факт отсутствует.

В июле 2017 года Саакашвили указом Президента был лишен украинского гражданства.

10 сентября 2017 года Саакашвили попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничного контроля. В сентябре суд признал его виновным в незаконном пересечении границы Украины. Кроме того, суд отказал Саакашвили в исковых требованиях в Государственную миграционную службу в признании его беженцем.

12 февраля 2018 года военнослужащие Госпогранслужбы и представители Государственной миграционной службы задержали Саакашвили в Киеве и выдворили в Польшу как лицо, которое незаконно прибыло из территории этой страны 10 сентября 2017 года.






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