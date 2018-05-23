Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В ЕСПЧ завершилось последнее слушание по делу «Грузия против России»


23.05.2018   17:52
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) завершилось последнее устное слушание по делу «Грузия против России (II)». Информацию об этом распространяет пресс-служба министерства юстиции.

К укомплектованной 17 судьями Большой палате сначала обратился адвокат государства Грузия Бен Эмерсон, затем ответчики – замминистра юстиции и адвокат России. После заседания комментарий грузинским СМИ дал заместитель министра юстиции Гоча Лорткипанидзе.

« У этого дела будет значение не только для Грузии, но и для других конфликтов в пределах Европы - Украины и Молдовы. Вместо аргументов с российской стороны мы услышали шаржировано-поддельный нарратив об истории и единственный ответ, что представленное Грузией это подлог, заговор против Российской Федерации. Все это указывает на то, что сегодня у Российской Федерации вообще не было аргументов», - заявил заместитель министра юстиции Гоча Лорткипанидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Детальный дизайн порта Анаклиа разработает ведущая в мире проектная компания
30 стран, с которыми Грузия имеет положительный торговый баланс
Euronews рассказал, как в Грузии катаются на лыжах в субтропиках
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госсекретарь США призвал Россию отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
В парламенте Грузии состоялось мероприятие, посвященное мохаджирству
В Тбилиси открылась выставка, посвященная мирному совместному проживанию абхазов и грузин
Житель Кутаиси задержан в Абхазии
На встрече в Гали грузинская сторона вновь потребовала выдачи убийцы Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Землетрясение произошло в Грузии
Джанелидзе: Оформление соглашения о свободной торговле с США остается для Грузии приоритетом
Бакрадзе: США стоит рядом с грузинским народом на защите нашего благополучия и свободы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна