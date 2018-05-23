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В ЕСПЧ завершилось последнее слушание по делу «Грузия против России»
23.05.2018 17:52
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) завершилось последнее устное слушание по делу «Грузия против России (II)». Информацию об этом распространяет пресс-служба министерства юстиции.
К укомплектованной 17 судьями Большой палате сначала обратился адвокат государства Грузия Бен Эмерсон, затем ответчики – замминистра юстиции и адвокат России. После заседания комментарий грузинским СМИ дал заместитель министра юстиции Гоча Лорткипанидзе.
« У этого дела будет значение не только для Грузии, но и для других конфликтов в пределах Европы - Украины и Молдовы. Вместо аргументов с российской стороны мы услышали шаржировано-поддельный нарратив об истории и единственный ответ, что представленное Грузией это подлог, заговор против Российской Федерации. Все это указывает на то, что сегодня у Российской Федерации вообще не было аргументов», - заявил заместитель министра юстиции Гоча Лорткипанидзе.
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