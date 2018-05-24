Грузия готова сделать следующие шаги на пути вступления в НАТО - Джанелидзе

24.05.2018 10:18 Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе принял участие в восьмой по счету ежегодной конференции стратегического партнерства Грузии-США, которая была посвящена 100 летию Грузинской Демократической Республики.



В своем выступлении, глава МИД Грузии говорил о Первой Грузинской Демократической Республике, как одном из первых демократических государств в Европе, а также особое внимание уделил развитию Грузии после провозглашения независимости в 1991 году и роли Грузии в сегодняшнем мире.



Министр говорил о процессе евроатлантической интеграции Грузии и подчеркнул важность поддержки США. По его словам, сегодня у Грузии есть все практические инструменты для вступления в НАТО и роль США в этом процессе является решающей.



«Нас очень поощрили заявления секретаря Помпео, сделанные всего несколько дней назад, и заявления вице-президента США, сделанные в рамках его визита в Грузию. Грузия станет членом НАТО. У нас есть все практические инструменты, которые ведут нас к вступлению. У нас больше инструментов, чем у стран-кандидатов в члены НАТО и мы верим, что мы довольно хорошо подготовлены, сделаем следующие шаги на пути вступления. Я уверен, что Грузия будет еще одним содействием евроатлантической безопасности и мы принесем еще больше пользы интересам евроатлантического общества», — отметил Джанелидзе.



Он выразил надежду, что прогресс Грузии и достижения на пути интеграции в альянс будут надлежащим образом отображены на саммите НАТО в Брюсселе.















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