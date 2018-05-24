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Грузия и Россия создают совместную комиссию для решения вопроса о таможенном контроле на границе - Абашидзе
24.05.2018 18:19
Соглашение о таможенном контроле на грузино-российской границе стало главным вопросом на встрече в четверг в Праге спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным.
"Мы считаем, что вопрос о таможенном контроле не должен быть политизирован и он будет претворяться в жизнь с помощью специально создаваемой совместной комиссии", - сказал З.Абашидзе после завершения встречи.
Он отметил, что не обсуждал с Г.Карасиным вопроса о возможном открытии абхазского участка железной дороги между Грузией и Россией в рамках соглашения о таможенном контроле.
Спецпредставитель премьера Грузии сообщил, что поднял на встрече вопрос о смерти в Цхинвали бывшего грузинского военнослужащего Арчила Татунашви.
"Господин Карасин заявил, что это весьма трагичный факт и необходимо сделать все возможное, чтобы такие факты не повторялись, и что обсуждение этого вопроса должно быть продолжено в рамках Женевского переговорного процесса", - сказал З.Абашидзе.
Комментируя недавно прозвучавшую в Тбилиси идею о возможной встрече президентов Грузии и России, Г.Карасин заявил, что теоретически такая встреча возможна, но для ее проведения должны существовать конкретные темы.
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