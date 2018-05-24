Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Карасин: Россия заинтересована в выполнении соглашения с Грузией от 2011 года


24.05.2018   19:13
Россия заинтересована в выполнении достигнутого с Грузией соглашения об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в эфире грузинских телеканалов.

Россия 18 мая подписала контракт со швейцарской компанией SGS Société Générale de Surveillance SA, которая будет осуществлять мониторинг товаров, предусматриваемый соглашением от 2011 года. Грузинская сторона подписала аналогичный документ еще в декабре 2017 года.

"Наученный вашим телеканалом я никогда не рассуждаю гипотетически о будущем, я говорю только о том, что решено сегодня. Вот сегодня мы решили важную задачу, будем двигаться дальше… Мы заинтересованы в том, чтобы выполнить соглашение 2011 года", — сказал Карасин после встречи со спецпредставителем премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе.

Между тем ни Карасин, ни Абашидзе не подтвердили, что на встрече обсуждался вопрос железной дороги в направлении России через Абхазию.

"Вопрос железной дороги вообще не рассматривался ни в контексте РЖД, ни в контексте посольства, ни в контексте культурных связей", — заявил Абашидзе.

В разговоре с грузинскими журналистами Карасин прокомментировал смерть в неподконтрольном властям Грузии Цхинвальском регионе Арчила Татунашвили.

"Спросили насчет гибели Татунашвили. Конечно, это трагедия. Несомненно, надо сделать все, чтобы такие случаи не повторялись, и мы будем это делать. Но эти вопросы в данном случае должны обсуждаться путем прямых контактов между представителями Грузии и т.н. Южной Осетии, тем более, что воссозданы механизмы по предотвращению инцидентов, и эти вопросы уже там обсуждались, так же как они обсуждались в Женеве", — сказал Карасин.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Детальный дизайн порта Анаклиа разработает ведущая в мире проектная компания
30 стран, с которыми Грузия имеет положительный торговый баланс
Euronews рассказал, как в Грузии катаются на лыжах в субтропиках
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госсекретарь США призвал Россию отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
В парламенте Грузии состоялось мероприятие, посвященное мохаджирству
В Тбилиси открылась выставка, посвященная мирному совместному проживанию абхазов и грузин
Житель Кутаиси задержан в Абхазии
На встрече в Гали грузинская сторона вновь потребовала выдачи убийцы Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Землетрясение произошло в Грузии
Джанелидзе: Оформление соглашения о свободной торговле с США остается для Грузии приоритетом
Бакрадзе: США стоит рядом с грузинским народом на защите нашего благополучия и свободы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна