Карасин: Россия заинтересована в выполнении соглашения с Грузией от 2011 года

24.05.2018 19:13 Россия заинтересована в выполнении достигнутого с Грузией соглашения об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в эфире грузинских телеканалов.



Россия 18 мая подписала контракт со швейцарской компанией SGS Société Générale de Surveillance SA, которая будет осуществлять мониторинг товаров, предусматриваемый соглашением от 2011 года. Грузинская сторона подписала аналогичный документ еще в декабре 2017 года.



"Наученный вашим телеканалом я никогда не рассуждаю гипотетически о будущем, я говорю только о том, что решено сегодня. Вот сегодня мы решили важную задачу, будем двигаться дальше… Мы заинтересованы в том, чтобы выполнить соглашение 2011 года", — сказал Карасин после встречи со спецпредставителем премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе.



Между тем ни Карасин, ни Абашидзе не подтвердили, что на встрече обсуждался вопрос железной дороги в направлении России через Абхазию.



"Вопрос железной дороги вообще не рассматривался ни в контексте РЖД, ни в контексте посольства, ни в контексте культурных связей", — заявил Абашидзе.



В разговоре с грузинскими журналистами Карасин прокомментировал смерть в неподконтрольном властям Грузии Цхинвальском регионе Арчила Татунашвили.



"Спросили насчет гибели Татунашвили. Конечно, это трагедия. Несомненно, надо сделать все, чтобы такие случаи не повторялись, и мы будем это делать. Но эти вопросы в данном случае должны обсуждаться путем прямых контактов между представителями Грузии и т.н. Южной Осетии, тем более, что воссозданы механизмы по предотвращению инцидентов, и эти вопросы уже там обсуждались, так же как они обсуждались в Женеве", — сказал Карасин.















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