Даля Грибаускайте прибыла в Грузию

25.05.2018 14:51 В Тбилиси прибыла президент Литвы Даля Грибаускайте. Как заявляют в администрации президента Грузии, целью визита является углубление двустороннего диалога между странами и участие в праздничных мероприятиях в связи со 100-летием провозглашения Первой республики Грузия, а также координированное обсуждение подготовки к саммиту НАТО.



Сегодня же в президентском дворце пройдет официальная церемония встречи. После этого президенты Литвы и Грузии сделают совместное заявление для СМИ.



Даля Грибаускайте также встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, возложит венок к мемориалу героев.















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