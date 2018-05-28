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В Тбилиси ожидают от предстоящего саммита НАТО принятия конкретных решений по Грузии


28.05.2018   20:53
Грузия имеет все основания для вступления в НАТО и рассчитывает на принятие конкретных решений на предстоящем саммите альянса летом в Брюсселе, заявил министр обороны Грузии Леван Изория.

"В рамках предстоящего саммита мы ожидаем в декларативной форме признания наших успехов и поддержки на пути интеграции Грузии в НАТО", - сказал министр в понедельник журналистам, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия имеет все необходимые инструменты для вступления в альянс.

"Мы сделали принципиальные шаги, чтобы стандарты НАТО стали реальностью в Грузии. Это уже состоявшийся факт, так что есть все основания, чтобы Грузия стала членом НАТО", - сказал Л.Изория.






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