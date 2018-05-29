Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией


29.05.2018   15:12
Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа на специальном брифинге, посвященном признанию Сирией независимости оккупированные Россией территорий Грузии.

По словам Дондуа, 29 мая 2018 года, в результате манипулирования со стороны России, сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО Южная Осетия).

"Данным действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающееся в течение лет этническую чистку", - заявил Дондуа.

Вместе с тем Дондуа подчеркнул, что грузинская сторона приступила к процедурам разрыва дипломатических отношений с Сирией.

«Таким образом сирийский режим пренебрег международными правовыми обязательствами по признанию территориальной целостности и незыблемости международно признанных границ государств. Учитывая это, Грузия начала процедуры с целью разорвать дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой».

Напомним, что ранее Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как она осуществила военную агрессию против грузинского государства в августе 2008 года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Российское мороженое проверили на качество - только треть оказалась качественной
В Тбилиси за три месяца выдано 991 разрешения на строительство
В каких направлениях будут выполняться полеты из аэропортов Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сирия признала независимость оккупированных Россией территорий Грузии
На ИнгуриГЭС все еще продолжаются ремонтные работы
Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены
В театре Руставели состоялся юбилейный концерт госансамбля песни и танцев «Абхазети»
Ассоциация грузинских полицейских требует наказания всех участников убийства Отхозория и покрывающих их лиц
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Трамп выражает "сильную поддержку" ЮГК - Госдеп
ЮГК является важной инфраструктурой для поставок газа в Европу – генсек GECF
ЮГК – важный шаг для обеспечения энергетической безопасности Европы, считают в Лондоне
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна