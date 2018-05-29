Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

29.05.2018 15:12 Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа на специальном брифинге, посвященном признанию Сирией независимости оккупированные Россией территорий Грузии.



По словам Дондуа, 29 мая 2018 года, в результате манипулирования со стороны России, сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО Южная Осетия).



"Данным действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающееся в течение лет этническую чистку", - заявил Дондуа.



Вместе с тем Дондуа подчеркнул, что грузинская сторона приступила к процедурам разрыва дипломатических отношений с Сирией.



«Таким образом сирийский режим пренебрег международными правовыми обязательствами по признанию территориальной целостности и незыблемости международно признанных границ государств. Учитывая это, Грузия начала процедуры с целью разорвать дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой».



Напомним, что ранее Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как она осуществила военную агрессию против грузинского государства в августе 2008 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

