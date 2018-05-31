Главный прокурор Грузии ушел в отставку

31.05.2018 19:07 Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе ушел в отставку после того, как граждане Грузии вышли на акцию протеста с требованием его отставки после оглашения приговора суда по делу об убийстве двух подростков в Тбилиси. Согласно решению суда, прокуратура так и не смогла установить убийцу Давида Саралидзе.



На акции присутствуют представители политических партий, общественности. Недавно к ней присоединилась первая леди Грузии Мака Чичуа.



"Хочу лично обратиться к родителям убитых на улице Хорава подростков: Я был и остаюсь с вами. Как главному прокурору и как отцу, должность не стоит жизни ваших детей. Хочу чтоб знали, что я сделал все, чтобы виновные были наказаны. Верю, что хоть этим шагом вы убедитесь, что много безосновательных грязных обвинений было слышно в мой адрес, что носило целью политического сведения счета за то, что прокуратура Грузии под моим руководством призвала к ответу перед законом многих бывших должностных лиц, которые утвердили в нашей стране системную несправедливость. Мы заставили их ответить перед законом. Уверен, что процесс восстановления справедливости продолжится в нашей стране и будет доведен до конца.



Так как хочу, чтоб вы верили в то, что я говорю, я покидаю должность и уверен, что правосудие по этому делу будет полностью достигнуто.", - говорится в заявлении Главного прокурора Ираклия Шотадзе.

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