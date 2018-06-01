В Тбилиси сегодня планируют провести более масштабную протестную акцию

01.06.2018 09:57 Протестующие у здания парламента в центре Тбилиси сегодня готовятся провести еще более масштабную акцию. Митинг возобновится в 16:00.



Накануне организаторы акции «Не убивай» установили на площади перед зданием парламента палатки. На протяжении всей ночи там оставались отец убитого на улице Хорава подростка Заза Саралидзе, а также несколько десятков его сторонников.



«Мы раскладываем палатки, чтобы укрыться от дождя. Заза и его сторонники отсюда не уходят, завтра со всех регионов Грузии приедут люди, и в 16.00 начнется намного масштабная акция, чем была сегодня», — заявили митингующие.



Накануне участники акции начали расходиться после полуночи. Уже к двум часам ночи движение на проспекте Руставели было полностью восстановлено.



Вечером 31 мая у парламента собрались несколько тысяч человек. Участие в митинге, в частности, принимали представители различных политических партий, НПО, спортсмены и школьники. В сегодняшней акции многие спортсмены участвовать отказались. По их словам, они хотят выразить солидарность отцу погибшего подростка, однако политические требования демонстрантов для них неприемлемы.



Параллельно с акцией в Тбилиси, митинги в поддержку Саралидзе накануне прошли в Батуми, Зугдиди и Поти.



Напомним, Заза Саралидзе инициировал митинг после судебного заседания по делу о жестоком убийстве двух подростков в Тбилиси 1 декабря 2017 года.



Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры и не признал ни одного из подсудимых виновными в убийстве 16-летнего Давида Саралидзе. Решение суда шокировало Зазу Саралидзе. Он заявил, что это преступление не было соответствующим образом расследовано прокуратурой, которая покрывает некоторых фигурантов этого дела.



Требованием участников акции, которая первоначально проходила перед зданием прокуратуры, была отставка главного прокурора Ираклия Шотадзе. На фоне протеста прокурор подал в отставку, но это не удовлетворило протестующих. Переместившись от здания Главной прокуратуры к парламенту, они выдвинули новое требование — отставка правительства Грузии.



Накануне на митинге появился премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, однако ему не дали обратиться к участникам многочисленной акции.



Позже на брифинге Квирикашвили сообщил, что не собирается уходить в отставку. Вместе с тем, он обещал, что дело об убийстве двух подростков будет возвращено на расследование.















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