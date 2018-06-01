Премьер-министр Грузии считает, что время его отставки еще не пришло

01.06.2018 10:55 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел чрезвычайный брифинг в канцелярии правительства.



По словам премьер-министра, момент его ухода с должности еще не наступил.



"Мне моя должность не стоит несчастья ни одного человека, как только я буду уверен, что моя отставка будет полезна стране, пусть хотя бы немного улучшит, и разрядит ситуацию, я ни на секунду не побоюсь сделать этот шаг. Сегодня этой ситуации нет, и этот момент не наступил, но я еще раз повторяю, для меня главное, чтобы мы в кратчайшие сроки дали ответы на вопросы общества, и для меня главное сохранить стабильность"- заявил Квирикашвили.



Участники акции, собравшиеся на проспекте Руставели, требуют отставки Георгия Квирикашвили и правительства.

















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