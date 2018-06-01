|
|
Премьер-министр Грузии считает, что время его отставки еще не пришло
01.06.2018 10:55
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел чрезвычайный брифинг в канцелярии правительства.
По словам премьер-министра, момент его ухода с должности еще не наступил.
"Мне моя должность не стоит несчастья ни одного человека, как только я буду уверен, что моя отставка будет полезна стране, пусть хотя бы немного улучшит, и разрядит ситуацию, я ни на секунду не побоюсь сделать этот шаг. Сегодня этой ситуации нет, и этот момент не наступил, но я еще раз повторяю, для меня главное, чтобы мы в кратчайшие сроки дали ответы на вопросы общества, и для меня главное сохранить стабильность"- заявил Квирикашвили.
Участники акции, собравшиеся на проспекте Руставели, требуют отставки Георгия Квирикашвили и правительства.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна