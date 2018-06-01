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Квирикашвили предлагает выбрать нового главпрокурора с большей легитимацией


01.06.2018   11:53
Думаю, Ираклий Шотадзе сделал очень достойный шаг и ни на секунду не поставил под сомнение репутацию прокуратуры и исходя из этого, мы должны начать процесс подбора нового Главного прокурора, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на специальном брифинге, который он провел в администрации правительства.

По словам премьера, новый Главный прокурор должен быть выбран с легитимацией как можно широких слоев общества.

«Я призываю и уже поручил министру юстиции, чтобы с максимальным участием, с легитимацией как можно широких слоев общества был выбран новый Главный прокурор. В процессе должны участвовать все фракции парламента, гражданское общество, неправительственный сектор, наше общество в целом, чтобы не существовало ни толики сомнений в связи с репутацией или профессиональными характеристиками в отношении нового Главного прокурора», — заявил Георгий Квирикашвили.

Как отметил премьер, этот процесс завершится при максимально эффективном использовании сроков, предусмотренных законом.

«Конечно, этими шагами, мы ответим на требование общества», — заявил Георгий Квирикашвили.







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