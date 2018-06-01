Маргвелашвили: Главным было разделить боль, которой полно сердце Зазы Саралидзе

01.06.2018 14:35 Моя цель в том, чтобы общаться как с Зазой, так и с другими людьми с этой сердечной болью, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил после встречи с отцом убитого на улице Хорава подростка Зазой Саралидзе.



По его словам, он будет общаться властями, чтобы процесс в стране был стабилен.



«В первую очередь, естественно, главным было разделить боль, которой полно сердце этого человека и которая коснулась многих. Второе, моя цель в том, чтобы общаться как с Зазой, так и с другими людьми с этой сердечной болью, чтобы был обеспечен мирный, спокойный и стабильный процесс, чтобы страна была в спокойствии. Для этого я, конечно, буду общаться и с властями и не устану трудиться, чтобы Грузия для всех была той страной, в которой они испытывают чувство справедливости и, в тоже время, чтобы это была стабильная страна. В этой работе я не остановлюсь», - заявил Маргвелашвили.

















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