К акции протеста у здания Парламента присоединились оппозиционные партии

03.06.2018 13:47 К проходящей у здания Парламента в Тбилиси, на проспекте Руставели акции протеста присоединились оппозиционные партии, в том числе, Единое национальное движение, Национально-демократическая партия, «Государство ради народа», Христианско-консервативная партия, Новая Грузия и «Новое единство для Грузии». Сегодня в шесть часов вечера они проведут «информационный митинг» у здания Парламента и ознакомят общество со своими планами.



Акция у Парламента возобновилась вчера вечером к шести часам. Акция проходила в спокойной обстановке. К собравшимся обращались некоторые участники акции. Ситуация изменилась после того, как к концу акции один из ее организаторов Звиад Куправа подошел к микрофону.



Куправа заявил, что «эта акция продолжится в любом случае. Возможно продолжу я один но в любом случае продолжу до тех пор, пока (власть) Иванишвили не рухнет окончательно».



По его словам, он не прекратит начатое дело и доведет до конца. Куправа призвал все оппозиционные партии прийти на акцию. «Позовите своих людей, партии, позовите свой народ из Зугдиди, позовите свой народ из Кахети… иначе вы исчезнете, и все исчезнут», — заявил он и отправился в офис Национально-демократической партии для консультаций с оппозиционными партиями.



По пути он сделал еще один комментарий и сказал: «Я и Заза [Саралидзе] были друзьями, являемся друзьями, и останемся друзьями, но мы не соратники по борьбе». На вопрос журналиста, разделяет ли Заза Саралидзе идею вовлечения в процесс политических партий, Куправа ответил, что «нет».



Вскоре у микрофона на акции перед Парламентом появился Заза Саралидзе, отец Давида Саралидзе, убитого на улице Хорава подростка, и пояснил, что, по их информации, «ведомство Гахария (МВД) намерено убрать Звиада [Куправа]» и призвал всю Грузию оказать помощь «достижении истины». По его словам, «власти сегодня пошли на всяческие провокации», «Долой власть», — заявил он. «Они еще предпринимают шаги, чтобы полностью нейтрализовать нас, и мы не позволим им сделать это», — заявил Саралидзе.



Позднее Заза Саралидзе сделал еще одно заявление и теперь уже о помощи попросил «все политические партии». По его словам, со стороны правительства имели место провокации и неизвестные мужчины пытались увести его. Он исключил возможность какой-либо конфронтации со Звиадом Куправа.



Вскоре после призыва Зазы Саралидзе на место прибыли представители оппозиционных партий. Вместе с оппозиционными лидерами на акцию у здания Парламента вернулся Звиад Куправа. По его словам, «двухдневная попытка Службы госбезопасности» по «разделению» и «расколу» общества стало основанием для объединения. «Народ против системы, народ против Иванишвили», — заявил Куправа и вместе с лидерами оппозиции вошел в палатку перед зданием Парламента для консультаций с Зазой Саралидзе.



После кратких консультации Звиад Куправа обратился к собравшимся вместе с Зазой Саралидзе с Малхазом Мачаликашвили и заявил, что они победили. Вместе с ним находились также лидеры оппозиционных партий. Они в очередной раз призвал общество объединиться для смены «системы Иванишвили».



По заявлению представителя Единого национального движения Ники Мелия, в течение последних двух дней вся система, «начиная с силовых структур, и продолжая политическим руководством», отличалась «циничным отношением». По словам Мелия, «в этой стране система — это один человек, Бидзина Иванишвили», и этот человек «должен быть отстранен от бразд правления».



На смене власти заострил внимание также Георгий Вашадзе, лидер «Новой Грузии». По его словам, «Грузинская мечта» и «преступный режим, который сформировался, должны закончиться».



Лидер Национальной демократической партии Бачуки Кардава заявил, что объединились «почти все здоровые политические силы», и консультации продолжаются. По его словам, вместе с Зазой Саралидзе и Малхазом Мачаликашвили они будут работать над планом действий в течение всего дня и с этим планом ознакомят общество на акции, запланированной на 18:00 ч у здания Парламента.



На месте находились также представители политической партии «Европейская Грузия». По их словам, они продолжат поддержку Зазы Саралидзе в виде участия в акции. Что касается «более конкретного сотрудничества», по словам представителя партии Отара Кахидзе, консультации по этому поводу будут продолжены.



Civil Georgia











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