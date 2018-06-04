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Саакашвили: Как только у меня будут документы, сразу же приеду в Грузию


04.06.2018   12:36
Экс-президент Грузии и бывший губернатор одесской области Михеил Саакашвили на данном этапе находится в Польше, где в эфире местного вещателя говорил о поездке в Грузию, и заявил, что как только у него будет возможность, сразу же поедет на родину.

"В Грузии опасаются даже того, чтобы я сидел в их тюрьме, а когда власть боится человека, которому угрожает тюрьма, это означает, что они не правы, а это значит, что у меня сильная позиция в грузинском народе.

Сейчас наоборот, я не прячусь от правосудия, а говорю им, что приеду, но мне отвечают: нет, оставайся там, где находишься. Просто на данном этапе у меня нет никакого документа, чтобы поехать в Грузию, и как только у меня будет возможность, поеду, и буду рядом с моим народом в борьбе за свободу"- заявил Михеил Саакашвили.







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