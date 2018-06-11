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МВД утверждает, что Ника Мелия не задержан
11.06.2018 17:43
МВД Грузии утверждает, что лидер Единого национального движения и депутат парламента Грузии Ника Мелия не задерживался. МВД обещало рассказать о событиях перед зданием парламента Грузии на брифинге в 18:00.
Напомним, что между участниками акции и полицией произошло противостояние после того, как полиция разобрала палатки участников акции. Лидеры политических партий пытались помешать полиции. В результате противостояния были задержаны несколько человек, в том числе член парламнета Ника Мелия, депутат Тбилгорсобрания Ираклий Мдинарадзе и другие.
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