МВД утверждает, что Ника Мелия не задержан

11.06.2018 17:43 МВД Грузии утверждает, что лидер Единого национального движения и депутат парламента Грузии Ника Мелия не задерживался. МВД обещало рассказать о событиях перед зданием парламента Грузии на брифинге в 18:00.



Напомним, что между участниками акции и полицией произошло противостояние после того, как полиция разобрала палатки участников акции. Лидеры политических партий пытались помешать полиции. В результате противостояния были задержаны несколько человек, в том числе член парламнета Ника Мелия, депутат Тбилгорсобрания Ираклий Мдинарадзе и другие.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

