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МВД призывает граждан выражать свое мнение с соблюдением закона
11.06.2018 19:43
Министерство внутренних дел призывает граждан выражать мнение в соответствии с законодательством, соблюдать правопорядок и не нарушать требования закона о собрании и манифестации, — об этом на брифинге заявил руководитель главного управления криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.
«В случае, если противозаконно произойдет блокирование проезжей части дороги или попытка ограничения движения, полиция осуществит надлежащее правовое реагирование», — заявил Челидзе.
Вместе с тем, как отметил Мамука Челидзе на брифинге, 11 июня этого года сотрудники партульной полиции МВД в ходе акции на проспекте Руставели по статьям 166 и 173 Кодекса административных правонарушений задержали девять человек.
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