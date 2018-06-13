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Премьер-министр Грузии подал в отставку
13.06.2018 19:05
Премьер-министр Георгий Квирикашвили ушел в отставку. Об этом он заявил на специальном брифинге. В то же время Георгий Квирикашвили говорил об успехе в сфере экономики.
"Сегодня тот момент, когда надо дать возможность председателю парламента укомплектовать команду исходя из тех воззрений, которые есть у него"- заявил Квирикашвили.
Он назвал значительные решения, проведенные в сфере экономики: плавучий валютный курс, умеренный рост ставки рефинансирования, шаги, сделанные с точки зрения избыточных задолженностей и дедолларизации.
Еще вчера, после завершения заседания в офисе "Грузинской мечты" все лидеры отрицали, что премьер собирался уйти в отставку. А сегодня утром часть членов парламента призвали его покинуть должность.
Отставка Квирикашвили означает, что состав правительства будет автоматически в отставке. После этого парламентское большинство в семидневный срок должно представить президенту новый состав правительства, после чего Георгий Маргвелашвили также через семь дней должен представить парламенту состав правительства.
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