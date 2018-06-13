Парламентское большинство обсудит кандидатуру премьер-министра завтра

13.06.2018 20:16 Парламентское большинство обсудит кандидатуру премьер — министра завтра. На завтрашний день в Кутаиси запланировано заседание парламентского большинства, на котором депутаты рассмотрят данный вопрос.



К этому времени, в большинстве пока не делали комментариев о кандидатуре премьера, хотя, как стало известно Первому каналу, одним из кандидатов рассматривается действующий министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе.



Сегодня Георгий Квирикашвили покинул пост премьер-министра Грузии. Вместе с тем, с отставкой премьера, прекращены полномочия всем министрам.















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