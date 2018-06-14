Европарламент принял резолюцию по Грузии

14.06.2018 15:49 Европарламент принял резолюцию по Грузии – «Оккупированные территории Грузии спустя 10 лет с российской интервенции». За резолюцию проголосовали недавно и утвердили большинством голосов.



Согласно резолюции, Европарламент поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. В ней отмечается, что суверенитет, независимость и урегулирование конфликтов мирным путем являются существенными для укрепления европейского порядка безопасности. Решение конфликта Грузии является существенным для укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. Конфликты и продолжающаяся оккупация Грузии представляют потенциальную угрозу для суверенитета европейских стран.



Европарламент призывает Россию, отменить решение о признании независимости регионов Грузии – т.н. Южной Осетии и Абхазии. Европарламент призывает Россию безоговорочно выполнять обязательства, взятые на себя соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Особенно выполнять те обязательства, которые предусматривают вывод российских вооруженных сил с территории Грузии.



Также Европарламент призывает Россию, завершить оккупацию территорий Грузии – Абхазии и т.н. Южной Осетии и уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии. Европарламент призывает Россию, предоставить миссии мониторинга Евросоюза беспрепятственный доступ, чтобы миссия выполняла обязательства, предусмотренные мандатом, на территории Грузии – в т.н. Южной Осетии и Абхазии.



Европарламент призывает Россию прекратить бордеризацию.



Европарламент приветствует новую мирную инициативу властей Грузии «Шаг к лучшему будущему», цель которой – улучшение гуманитарного и социально-экономического положения людей, проживающих в регионах Грузии – т.н. Южной Осетии и Абхазии. Также, восстановление контакта между народами и доверия между разделенным обществом.



Европарламент приветствует принятие парламентом Грузии двухпартийной резолюции, определяющей черный список тех людей, которые в ответе за совершение таких преступлений и укрывательстве (список Отхозория-Татунашвили).



Европарламент призывает все государства, являющиеся членами организации и Совет Европы ввести в черный список санкций тех людей, которые будут внесены и в будущем включены в список Отхозория-Татунашвили.















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