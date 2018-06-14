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Премьер-министром Грузии назначается Мамука Бахтадзе
14.06.2018 18:43
Парламентское большинство выдвинуло кандидатуру Мамуки Бахтадзе, министра финансов Грузии, на пост премьер-министра Грузии.
"Согласно Конституции Грузии, парламентское большинство приняло решение выдвинуть Мамуку Бахтадзе кандидатом на пост премьер-министра Грузии. Команда единогласно поддержала его кандидатуру. Уверен, что под руководством Мамуки Бахтадзе правительство Грузии успешно обеспечит движение страны вперед", - заявил лидер большинства Арчил Талаквадзе.
Мамука Бахтадзе - министр финансов Грузии.
Дата рождения: 9 июня 1982 года.
Образование:
Доктор технических наук,
окончил Тбилисский государственный университет и Грузинский технический университет, прошел магистратуру в Московском государственном университете им. Ломоносова в 2010 году, имеет квалификацию MBA (магистр бизнес-администрирования) бизнес-школы INSEAD (Франция).
Опыт работы:
С 13 ноября 2017 года по сей день - министр финансов Грузии
с апреля 2013 года до 13 ноября 2017 года занимал должность гендиректор АО "Грузинская железная дорога".
В 2010-2012 годах - гендиректор Международной энергетической корпорации Грузии
2007-2008 - член наблюдательного совет сети гостиниц "Рчеули" (владельцем этой сети была Майя Рчеулишвили, владелица компанией "Центр поинт инвест")
2007 - директор компании "Центр поинт инвест" (эта часть биографии "пропущена" на сайте Минфина Грузии)
2005-2006 - менеджер проекта в "Грузинской железной дороге".
Следует отметить, что в 2012 году был в числе пожертвователей бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Тогда к выборах Бахтадзе пожертвовал ЕНД 20 тысяч лари.
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