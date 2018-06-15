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Патриархию Грузии завтра посетят высокопоставленные архиереи Вселенского патриархата


15.06.2018   17:35
Патриархию Грузии завтра посетят представители Вселенского патриарха. Как сообщил «IPN» секретарь патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели, в составе делегации - два высокопоставленных митрополита Вселенского патриархата. Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II завтра примет их в патриархии.

«Архиереи Вселенского патриархата ознакомят Святейшего с позицией Вселенского патриарха, связанной с текущими церковными проблемами в Украине», - сообщил отец Микаэл.

По словам протоиерея, архиереи Вселенского патриархата 17 июня также примут участие в воскресном богослужении Святейшего. Они покинут Грузию 18 июня.

Напомним, что в связи с последними событиями вокруг украинской Церкви 4 июня патриархию Грузии с однодневным визитом посетил председатель отдела внешних церковных связей русской Церкви, митрополит Иларион (Алфеев) c двумя сопровождающими лицами. Как пояснили в патриархии, целью визита было ознакомление с позицией российской Церкви относительно последних событий вокруг украинской Церкви.






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