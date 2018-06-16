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Президент официально представил в качестве кандидата в премьер-министры Мамуку Бахтадзе
16.06.2018 11:40
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили официально представил в качестве кандидата в премьер-министры Мамуку Бахтадзе. Первое лицо государства уже издало соответствующий указ.
«В соответствии с первым пунктом статьи 801 Конституции Грузии выдвинуть кандидатом в премьер-министры представленную парламентским большинством кандидатуру Мамуки Бахтадзе», - говорится в указе президента.
У Мамуки Бахтадзе есть 7 дней, чтобы представить состав кабинета министров.
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