Президент официально представил в качестве кандидата в премьер-министры Мамуку Бахтадзе

16.06.2018 11:40 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили официально представил в качестве кандидата в премьер-министры Мамуку Бахтадзе. Первое лицо государства уже издало соответствующий указ.



«В соответствии с первым пунктом статьи 801 Конституции Грузии выдвинуть кандидатом в премьер-министры представленную парламентским большинством кандидатуру Мамуки Бахтадзе», - говорится в указе президента.



У Мамуки Бахтадзе есть 7 дней, чтобы представить состав кабинета министров.















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